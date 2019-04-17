Пакистан готов экспортировать лук в Иран по более низкой цене

17 апреля 2019 22:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговая палата Пакистана объявила о готовности экспортировать в Иран лук по 0,35 доллара за килограмм.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на агентство Fars.

Как говорится в информации, официальные лица пакистанской Торговой палаты отметили, что в стране выращивается лук хорошего качества, и, в случае разрешения с иранской стороны, Пакистан может экспортировать лук в Иран.

Напомним, что осадки, начавшиеся с середины марта в Иране, привели к подорожанию сельскохозяйственной продукции. Так, лук подорожал до 3,57 доллара (150 тысяч риалов).

В связи с этим, с четвертого апреля в Иране введен запрет на экспорт лука и картофеля.

В настоящее время лук продается на рынках Ирана за 120-150 тысяч риалов ( около 2,85-3,57 доллара).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия
Политика 17:47
В Баку началась Неделя дружбы азербайджанской и иранской молодежи
Общество 15:48
МИД Турции: Внесение КСИР в список террористических организаций - ошибка США
Турция 14:09
В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей
Бизнес 12:44
Азербайджанский "Малыш" в Иране
Культура 11:56
Казахстан надеется на реализацию совместных проектов со странами "каспийской пятерки"
Азербайджан 16 апреля 12:28
Лента новостей
Чистая прибыль Pasha Bank в I квартале возросла более чем в 5 раз
Финансы 22:22
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии презентации документального фильма «Шахдаг. Царь-гора» (ФОТО)
Общество 22:20
Названы сроки завершения строительство крупного газопровода в Казахстане
Энергетика 22:18
В Азербайджане прогнозируется низкая инфляция
Финансы 22:17
Казахстан, ЕАЭС и Китай будут сотрудничать в сферах энергетики и транспорта
Бизнес 22:07
Президент Израиля поручил формирование правительства Биньямину Нетаньяху
Израиль 21:50
Туркменистан предложил Южной Корее совместные энергетические проекты
Энергетика 21:47
Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем Польши (ФОТО)
Политика 21:45
Экс-президент Перу умер в результате попытки суицида
Другие страны 21:39