Пакистан готов экспортировать лук в Иран по более низкой цене

БАКУ /Trend/ - Торговая палата Пакистана объявила о готовности экспортировать в Иран лук по 0,35 доллара за килограмм.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на агентство Fars.

Как говорится в информации, официальные лица пакистанской Торговой палаты отметили, что в стране выращивается лук хорошего качества, и, в случае разрешения с иранской стороны, Пакистан может экспортировать лук в Иран.

Напомним, что осадки, начавшиеся с середины марта в Иране, привели к подорожанию сельскохозяйственной продукции. Так, лук подорожал до 3,57 доллара (150 тысяч риалов).

В связи с этим, с четвертого апреля в Иране введен запрет на экспорт лука и картофеля.

В настоящее время лук продается на рынках Ирана за 120-150 тысяч риалов ( около 2,85-3,57 доллара).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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