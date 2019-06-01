За 2 года Иран запустит 20 нефтехимических проектов

БАКУ /Trend/ - Министерство нефти Ирана объявило о планах по реализации 20 важных нефтехимических проектов, которые будут завершены до 21 марта 2021 года.

Об этом сообщил исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана Бехзад Мохаммади, сообщает в субботу Trend со ссылкой на информационное агентство TASNIM.

По его словам, три проекта будут реализованы в этом году [имеется в виду иранский год, который начинается с 21 марта], остальные – в будущем.

«Таким образом, производство нефтехимической промышленности Ирана достигнет 92 млн. тонн в год», - отметил Мохаммади.

Исполнительный директор добавил, что в настоящее время в Иране функционирует 55 нефтехимических комплексов, ежегодная производительность местной нефтехимической промышленности достигает 65 тыс. тонн. При этом продукция нефтехимии экспортируется в 30 направлениях.

Ежегодные доходы Ирана в отрасли составляют 17 млрд. долларов, из которых 12 млрд. долларов поступает от экспорта.

В заключение Мохаммади сказал, что реализация отдельных проектов находится на разных стадиях, от 22 до 99 процентов. Шесть проектов связаны с обеспечением топлива объемом в 15 млн. тонн.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова )

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