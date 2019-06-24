Иран уменьшит экспорт фруктов

24 июня 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году Иран уменьшит экспорт фруктов. Об этом сказал председатель Национального объединения сельскохозяйственной продукции Ирана Рза Нурани, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что отсутствует соответствующий транспорт, оснащенный специальными холодильниками, что препятствует развитию экспорта в сельхозсфере.

При этом вырастет экспорт зелени и овощей, сказал он.

Напомним, что в этом году в Иране планируется произвести более 45 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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