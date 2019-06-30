Иран одобрил безвизовый въезд в страну для туристов из Китая

30 июня 2019 19:47 (UTC+04:00)

Правительство Исламской Республики Иран одобрило введение безвизового режима при въезде в страну для туристов из Китая. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа", цитируя заявление заместителя главы Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана Вали Теймури, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "китайским туристам, больше не нужно будет получать визы для посещения" республики.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани дал распоряжение министерству внутренних дел страны проработать вопрос об отказе ставить отметку о въезде в паспортах иностранцев, прибывающих в республику. Этот шаг был направлен на облегчение визитов иностранных граждан в Иран без опасения введения против них каких-либо санкций со стороны США.

В прошлом году власти США выступили с предупреждением, что к лицам, посещающим некоторые государства, в частности Иран, могут быть введены отдельные ограничения при въезде в США.

Согласно данным официальных иранских источников, в 2018 году Исламскую Республику Иран посетило около 7,8 млн иностранцев. По планам Тегерана, к 2025 году Иран намерен принимать на своей территории не менее 20 млн туристов из-за рубежа ежегодно.

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