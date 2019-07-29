Иран начинает экспортировать бензин

БАКУ /Trend/ - В августе Иран выставит на продажу на энергетической бирже бензин. Об этом исполнительный директор энергетической биржи Ирана Али Хусейни сказал информационному агентству Tasnim, сообщает в понедельник Trend.

По словам Хусейни, в соответствии с шестой программой развития Ирана министерство нефти предусматривает продажу нефти и нефтепродуктов на бирже.

Он добавил, что министерство нефти и Дистрибьюторская компания по нефтепродуктам подписали договоренность о продаже бензина на бирже.

«Согласно реализуемым программам, учитывая совершенствование третьей фазы по производству бензина нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) «Звезда Персидского залива», Иран начнет экспортировать бензин посредством энергетической биржи.

Сообщается, что ежедневное производство бензина в Иране составляет 105 млн литров.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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