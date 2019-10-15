Порт Чабахар сможет принимать большие суда

15 октября 2019 09:54 (UTC+04:00)

Иранский порт Чабахар сможет принимать крупногабаритные суда, обеспечивая инфраструктуру, морской доступ и новое оборудование. Об этом заявил генеральный директор иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммад Растад, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Плюс порта Чабахар - обширный рынок вокруг порта в регионе, который включает прибрежные страны Индийского океана, страны Восточной Африки, некоторые арабские острова, с одной стороны, и Афганистан и Центральную Азию, с другой", - сказал он, ссылаясь на соглашение Коридора Чабахара между тремя странами: Индией, Афганистаном и Ираном.

"Порт Чабахар является первым портом, для которого мы смогли привлечь международного оператора в рамках соглашения Строительства-управления-передачи", - отметил он.

"С созданием инфраструктуры на первой фазе и в рамках второй фазы развития порта Чабахар, порт уже стал способным предоставлять портовые услуги в течение всего года", - добавил он.

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