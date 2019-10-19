Ирану дали три месяца на приведение в норму законодательства

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры, передает Trend со ссылкой на ISRA.



"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.



Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.