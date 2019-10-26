Иран может экспортировать лекарства в страны восточного Средиземноморья

26 октября 2019 10:13 (UTC+04:00)

Существует возможность для экспорта медикаментов и обмена знаниями между Ираном и странами региона Восточного Средиземноморья, и Всемирная организация здравоохранения всегда поддерживает эти действия и сотрудничество между странами, как заявил директор Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандхари.

«Более 95% медикаментов, потребляемых в Иране, производятся внутри страны, и это является источником гордости для Ирана и возможностью экспортировать лекарства из Иран», - сказал директор в интервью ИРНА, передает Trend.

«Наличие медицинских услуг и производство медицинского лечебного оборудования в Иране связано с охраной здоровья и безопасностью, и это хорошо, что Иран способен в этих областях и может делиться ими с другими странами», - отметил он.

Говоря о представлении возможностей системы здравоохранения Ирана в других странах, Аль-Мандхари указал, что «я определенно представлю возможности Ирана другим странам в области здравоохранения и сделаю это везде, где буду».

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