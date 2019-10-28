В Иране обесценились 20 валют

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 28 октября, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно информации Центробанка Ирана, 20 иностранных валют подешевело, а 16 - подорожали.

Курс одного доллара США составляет 42 тысячи риалов, а одного Евро - 46 550 риалов.

Валюты Иранский риал Доллары США USD 42,000 Британский фунт GBP 53,840 Швейцарский франк CHF 42,175 Дирхем ОАЭ AED 11,437 100 японских йен JPY 38,614 Турецкая лира TRY 7,279 Российский рубль RUB 658 Китайский юань CNY 5,950 Евро EUR 46,550 100 казахских тенге KZT 10,808 Грузинский лари GEL 14,262 Азербайджанский манат AZN 24,599

Отметим, что официально в Иран можно импортировать только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называются системой SANA.

Согласно этой системе, курс евро составляет 124 493 риала, а курс доллара - 112 546 риалов.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA.

Согласно этой системе, курс одного евро составляет 119 913 риала, а одного доллара – 107 354 риалов.

На «черном» рынке Ирана один доллар США стоит 110-113 тысяч, одно евро - 123-126 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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