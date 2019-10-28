В Иране обесценились 20 валют

28 октября 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 28 октября, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно информации Центробанка Ирана, 20 иностранных валют подешевело, а 16 - подорожали.

Курс одного доллара США составляет 42 тысячи риалов, а одного Евро - 46 550 риалов.

Валюты

Иранский риал

Доллары США

USD

42,000

Британский фунт

GBP

53,840

Швейцарский франк

CHF

42,175

Дирхем ОАЭ

AED

11,437

100 японских йен

JPY

38,614

Турецкая лира

TRY

7,279

Российский рубль

RUB

658

Китайский юань

CNY

5,950

Евро

EUR

46,550

100 казахских тенге

KZT

10,808

Грузинский лари

GEL

14,262

Азербайджанский манат

AZN

24,599

Отметим, что официально в Иран можно импортировать только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называются системой SANA.

Согласно этой системе, курс евро составляет 124 493 риала, а курс доллара - 112 546 риалов.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA.

Согласно этой системе, курс одного евро составляет 119 913 риала, а одного доллара – 107 354 риалов.

На «черном» рынке Ирана один доллар США стоит 110-113 тысяч, одно евро - 123-126 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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