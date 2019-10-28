В Иране обесценились 20 валют

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 28 октября, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал банка.
Согласно информации Центробанка Ирана, 20 иностранных валют подешевело, а 16 - подорожали.
Курс одного доллара США составляет 42 тысячи риалов, а одного Евро - 46 550 риалов.
|
Валюты
|
Иранский риал
|
Доллары США
|
USD
|
42,000
|
Британский фунт
|
GBP
|
53,840
|
Швейцарский франк
|
CHF
|
42,175
|
Дирхем ОАЭ
|
AED
|
11,437
|
100 японских йен
|
JPY
|
38,614
|
Турецкая лира
|
TRY
|
7,279
|
Российский рубль
|
RUB
|
658
|
Китайский юань
|
CNY
|
5,950
|
Евро
|
EUR
|
46,550
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
10,808
|
Грузинский лари
|
GEL
|
14,262
|
Азербайджанский манат
|
AZN
|
24,599
Отметим, что официально в Иран можно импортировать только продукты первой необходимости.
Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называются системой SANA.
Согласно этой системе, курс евро составляет 124 493 риала, а курс доллара - 112 546 риалов.
Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA.
Согласно этой системе, курс одного евро составляет 119 913 риала, а одного доллара – 107 354 риалов.
На «черном» рынке Ирана один доллар США стоит 110-113 тысяч, одно евро - 123-126 тысяч риалов.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)
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