Иран значительно сократил импорт

29 октября 2019 10:50 (UTC+04:00)

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Рахмани сообщил, что его страна объявила о 22-процентном сокращении объема импорта за прошлый календарный год, добавив, что политика сокращения импорта активно соблюдается в рамках планов Тегерана противостоять экономическим санкциям США, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

Рахмани сказал, что объем импорта товаров в страну сократился на 22 процента к концу прошлого 1397 иранского календарного года (20 марта 2019 года), добавив, что объем импорта страны находится на нисходящей траектории в соответствии с политикой министерства.

Эта политика будет продолжена в министерстве в качестве общего подхода, направленного на укрепление и развитие отечественного иранского производства, добавил он.

Министр указал на применение министерством ограничений и запретов на экспорт сырья и добавил: "Сегодня министерство подчеркивает завершение производственной цепочки различных отраслей, включая медь, сталь, алюминий и т. д. с целью создания дополнительной добавленной стоимости".

По словам Рахмани, за первые шесть месяцев текущего года (21 марта - 22 сентября) было экспортировано более 6 миллионов тонн металлопродукции, что свидетельствует о росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он подчеркнул, что защита интересов людей является основным подходом министерства промышленности ко всем процессам принятия решений.

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