Иран и Ирак синхронизируют электросети

Началась операция синхронизации сетей электросвязи Ирана и Ирака в пятницу с участием министром энергетики Резы Ардеканиана, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Синхронизация сетей электросвязи двух стран совершилась в целях дальнейшей стабилизации электроэнергии двух стран, позволяя экспортировать электроэнергию и удовлетворять потребности Ирана и Ирака.

Две страны также отныне могут обмениваться электроэнергией и использовать энергию друг друга в часы пик.

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