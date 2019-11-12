Иран занимает четвертое место в мире по производству меда

12 ноября 2019 13:36 (UTC+04:00)

Иран является четвертым по величине в мире производителем меда с производством 88 тыс. тонн меда в год. Об этом объявил помощник заместителя министра сельскохозяйственного джихада Ирана Голамхосейн Тахмасби, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Согласно мировой статистике, объем производства меда в мире в 2017 году составил 1 млн. 60 тыс. тонн, тогда как доля Ирана составляла 69 тыс. тонн, но теперь она достигла 88 тыс. тонн", - указал он.

По его словам, Иран также владеет 7 млн. 200 ульев из общего количества 90 млн. ульев во всем мире, и в этом отношении после Турции, Индии и Китая занимают четвертое место в мире.

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