Подсчитан ущерб операторов связи от отключения интернета в Иране

2 декабря 2019 14:27 (UTC+04:00)

Общий ущерб от отключения интернета в Иране для местных операторов связи составил около $90 млн. Об этом заявил в понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Организация по контролю за коммуникациями сообщила, что ущерб операторов составил 10,8 трлн риалов (около $90 млн)", - сказал он в интервью агентству ISNA. Министр отметил, что "большую часть от этого ущерба понесла компания Irancell (крупнейший оператор мобильной связи в Иране)".

Он добавил, что, "по словам исполнительного директора Государственной почтовой компании, падение их доходов в период отключения интернета составило 40%". "Статистика говорит о том, что ущерб нанесен большей части малых предприятий", - сказал Джахроми.

Министр заявил, что "в настоящее еще ведутся подсчеты финансовых потерь, которые понес бизнес". "Мы объявим о результатах, как только подсчет будет завершен", - сказал министр.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября начался процесс постепенного восстановления доступа к глобальной сети. К настоящему времени в целом по стране интернет-услуги предоставляются в прежнем объеме.

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