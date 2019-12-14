Иранская нефтегазовая эксплуатационная компания Карун собирает до 95 % вредных выбросов

14 декабря 2019 17:27 (UTC+04:00)

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