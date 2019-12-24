Иран планирует отправить 6000 иранских рабочих за границу

24 декабря 2019 12:13 (UTC+04:00)

Генеральный директор Бюро управления персоналом министерства труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Акбарния заявил, что учитывая рынок труда страны и ищущих работу, особенно выпускников университетов, в следующем году планируется отправить 6000 иранцев на работу за границу, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В настоящее время у нас есть 130 иностранных бюро по трудоустройству, и политика Министерства труда заключается в отправке рабочей силы через бюро по трудоустройству, которые имеют необходимые разрешения», - указал он.

По его словам, эти бюро работают в странах, которые принимают рабочую силу, и поддерживают связь со странами, которым она требуется.

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