В Иране подписано трехстороннее соглашение в нефтяной сфере

6 января 2020 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение между иранской Национальной компанией по дистрибьюторству нефтепродуктов, иранским банком «Теджарат» и Mammut Industrial Group, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал Национальной компании (National Iranian Oil Refining and Distribution Company).

Согласно договоренности, будут обновлены транспортные средства по перевозке нефтепродуктов.

Документ подписали исполнительный директор Национальной компании Амир Векилзаде, исполнительный директор банка Рза Довлатабади и председатель правления Mammut Industrial Group Мехрзад Фирдовс.

Соглашение нацелено на повышение безопасности транспорта по перевозке нефтепродуктов, сказал на церемонии подписания Амир Векилзаде.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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