Авиакомпания KLM возобновит полеты через воздушное пространство Ирана

24 января 2020 09:59 (UTC+04:00)

Голландская авиакомпания KLM объявила, что после экспертизы по безопасности возобновятся полеты над иранским небом, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В заявлении, выпущенном KLM, говорится, что система управления безопасностью для анализа траекторий полета вновь объявила о безопасном полете над иранским и иракским небом.

Согласно сообщению, возобновление полетов KLM над иранским и иракским небом будет проведено в консультации с голландскими экспертами, базирующимися во всех голландских авиалиниях, спецслужбах, контртеррористическом подразделении, министерстве обороны и министерстве иностранных дел Нидерландов.

После решения KLM о возобновлении полетов правительства Великобритании и Германии также выпустили отдельное сообщение для авиакомпаний о том, что коммерческие авиакомпании могут вновь использовать иранское и иракское воздушное пространство для полетов.

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