Министр нефти Ирана заявил о противоположных позициях стран ОПЕК и "не ОПЕК"

Страны ОПЕК и "не ОПЕК" заняли противоположные позиции по поводу дальнейших параметров сделки по снижению добычи нефти на фоне распространения коронавируса, но достижение компромисса к концу дня возможно. Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, который пообщался с журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОПЕК и "не ОПЕК" сопротивляются. У каждого участника [сделки] имеется своя позиция. В конце дня, надеюсь, будет найден хороший компромисс", - сказал Зангане.

Он подтвердил, что переговоры министров ОПЕК+ в Вене днем в пятницу пока не перешли в официальную стадию. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что страны "не ОПЕК" совещаются в неформальном порядке.

Россия и Казахстан, крупнейшие производители нефти среди стран "не ОПЕК", выступили против дополнительного ограничения добычи в качестве ответных мер на падение спроса из-за коронавируса.