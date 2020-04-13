В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых

Один из основных принципов Ирана в области рудников является развитием разведывательной деятельности. Объем запасов полезных ископаемых увеличился до 1,1 млрд. тонн в стране, передает Trend со ссылкой на IRNA

Открытие новых запасов полезных ископаемых в стране является результатом разведывательной работы. Согласно данным Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) реализация программы разведки полезных ископаемых привела к открытию 42 тонн. новых запасов золота. Таким образом, объем запаса золота достиг 294 тонн.

В настоящее время IMIDRO планирует вести разведку 650 тыс. кв. км, до сих пор сделана работа в 270 тыс. кв. км.