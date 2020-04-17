Иран стал первым вице-президентом Группы G-24 МВФ

Исламская Республика Иран стала первым вице-президентом Группы G-24 Международного валютного фонда, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Заместитель министра финансов Центрального банка Пейман Гадери принял участие в виртуальном заседании Группы G-24 Международного валютного фонда и выступил с речью, после которой Иран был избран первым вице-президентом группы.

«В связи с введением несправедливых и односторонних финансовых и торговых санкций в отношении Ирана серьезно пострадали импорт и поставки жизненно важных предметов медицинского назначения, необходимых для борьбы с коронавирусом и другими предметами первой необходимости», - сказал он.

«Как указано в заявлении Группы G-24, необходимо, чтобы максимальная финансовая и техническая помощь со стороны международных и местных организаций предоставлялась государствам-членам G-24 на равной, справедливой и недискриминационной основе», - добавил он.

Группа G-24 была создана в конце 1971 года для координации и продвижения позиций развивающихся стран в области денежно-кредитного и финансового развития. Группа была образована в ноябре 1971 года в Лиме, Перу, после финансового кризиса.