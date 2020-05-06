Иран меняет название национальной валюты на "туман", поскольку в реальной жизни слово "риал" никто не использовал. Об этом объявил в среду президент страны Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение долго времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Риал фактически не существовал в жизни людей", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана. Он добавил, что "значительная часть ошибок в банках была связана с путаницей между риалом и туманом, поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие".

По словам Роухани, "то, как люди говорят и как это будет записано, отныне будет одинаковым". "Я не считаю, что с точки зрения экономического роста или инфляции эта мера окажет заметное воздействие, скорее речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты", - отметил он.

Меджлис (парламент) Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты, согласно которому иранский риал заменяется на туман. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в результате деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей и приравнивался к 10 риалам. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурирует риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда переводят цены в туманы, что вносит определенную путаницу.