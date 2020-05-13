В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии

БАКУ /Trend/ - За первый месяц иранского календаря (с 20 марта по 19 апреля) 2020 года в Иране произведено 104 миллиона киловатт-часов альтернативной энергии.

Как передает в понедельник Trend, эти показатели отражены в отчете Иранской организации альтернативной и возобновляемой энергии, и потребления электроэнергии.

Согласно отчету, в целом до сих пор в Иране предприятиями выработано 4,46 миллиарда киловатт-часов альтернативной энергии.

В отчете указывается, что за первый месяц потери в электросети были снижены на восемь миллионов киловатт-часов, а в целом – эта цифра составляет 438 миллионов киловатт-часов. По данным отчета, благодаря производству альтернативной энергии в первом месяце было сэкономлено 30 миллионов кубометров газа, а в целом до настоящего времени выработанная альтернативная энергия эквивалентна энергии, получаемой при сжигании 1, 32 миллиарда кубометров газа.

За первый месяц было сэкономлено 23 миллиона литров воды, а до этого эта цифра равнялась 1,02 миллиарда кубометров. Согласно отчету, за прошлый месяц был предотвращен выброс в атмосферу 67 тысяч тонн парниковых газов, а в целом в течение всего срока деятельности предприятий по производству альтернативной энергии стало возможным предотвратить выброс в атмосферу 3,17 миллиона тонн парниковых газов.

Отметим, что в Иране действуют 131 предприятие по производству альтернативной энергии. Мощность этих предприятий составляет 823 мегаватт электричества. Из них 63 станций – солнечные, 20 станций – ветряные, остальные – малые гидроэлектростанции и другие. Частный сектор в Иране на сегодня вложил 135 триллионов риалов (порядка 3,21 миллиарда долларов) инвестиций в данную область. В настоящее время продолжается строительство 51 станции, и после того, как они будут введены в эксплуатацию, общая мощность предприятий увеличится на 513 мегаватт.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)