В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии

Экономика 3 июня 2020 10:00 (UTC+04:00)
В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии

БАКУ /Trend/ - За первый месяц иранского календаря (с 20 марта по 19 апреля) 2020 года в Иране произведено 104 миллиона киловатт-часов альтернативной энергии.

Как передает в понедельник Trend, эти показатели отражены в отчете Иранской организации альтернативной и возобновляемой энергии, и потребления электроэнергии.

Согласно отчету, в целом до сих пор в Иране предприятиями выработано 4,46 миллиарда киловатт-часов альтернативной энергии.

В отчете указывается, что за первый месяц потери в электросети были снижены на восемь миллионов киловатт-часов, а в целом – эта цифра составляет 438 миллионов киловатт-часов. По данным отчета, благодаря производству альтернативной энергии в первом месяце было сэкономлено 30 миллионов кубометров газа, а в целом до настоящего времени выработанная альтернативная энергия эквивалентна энергии, получаемой при сжигании 1, 32 миллиарда кубометров газа.

За первый месяц было сэкономлено 23 миллиона литров воды, а до этого эта цифра равнялась 1,02 миллиарда кубометров. Согласно отчету, за прошлый месяц был предотвращен выброс в атмосферу 67 тысяч тонн парниковых газов, а в целом в течение всего срока деятельности предприятий по производству альтернативной энергии стало возможным предотвратить выброс в атмосферу 3,17 миллиона тонн парниковых газов.

-->

Отметим, что в Иране действуют 131 предприятие по производству альтернативной энергии. Мощность этих предприятий составляет 823 мегаватт электричества. Из них 63 станций – солнечные, 20 станций – ветряные, остальные – малые гидроэлектростанции и другие. Частный сектор в Иране на сегодня вложил 135 триллионов риалов (порядка 3,21 миллиарда долларов) инвестиций в данную область. В настоящее время продолжается строительство 51 станции, и после того, как они будут введены в эксплуатацию, общая мощность предприятий увеличится на 513 мегаватт.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн
Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн
Туркменистан и ВТО рассмотрели методы борьбы с COVID-19
Туркменистан и ВТО рассмотрели методы борьбы с COVID-19
GIZ выделило 30,4 миллиона долларов на поддержку проекта «My garden in the Aral Sea»
GIZ выделило 30,4 миллиона долларов на поддержку проекта «My garden in the Aral Sea»
Loading Bars
Лента новостей
Нефть торгуется у трехмесячных максимумов на надеждах продления текущих сокращений ОПЕК+ Энергетика 10:38
Туркменистан интенсифицирует сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» Транспорт 10:31
Аловсат Садыхов - лирический герой в классических операх Гаджибейли (ВИДЕО) Культура 10:25
В Казахстане увеличилась переработка мяса и молока Казахстан 10:21
Объем перевалки грузов через турецкий порт Гюллюк превысил 1,8 млн тонн Турция 10:16
Европейский суд по правам человека забыл человечность и права - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:16
Курс доллара на KASE опустился ниже 400 тенге Казахстан 10:15
В 72 страны мира экспортировалась казахстанская сельхозпродукция по итогам 2019 года Казахстан 10:12
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:09
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:08
В Кызылординской области откроют завод по производству сухого верблюжьего молока Казахстан 10:07
Пирс для судов возведут на озере Алаколь в Восточном Казахстане Казахстан 10:04
В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии Экономика 10:00
В Грузии от коронавируса скончался еще один человек Грузия 10:00
Тбилисский аэропорт обеспечит безопасность пассажиров Грузия 09:54
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам Финансы 09:49
Получите кредит от Yelo Bank в 10-кратном размере зарплаты! Экономика 09:44
В Азербайджане определен первый модуль в области агрострахования Финансы 09:24
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки Россия 09:20
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:18
Бибиэйбатская дорога может открыться для движения на следующей неделе Общество 09:11
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июня В мире 08:59
В Северной Каролине на акции протеста арестован человек с винтовкой США 08:56
Экс-защитник «Манчестер Сити»: в США не чувствовал себя в безопасности Спорт 08:48
CNN: Facebook заблокировала ультраправых, которые планировали принести оружие на протесты США 08:37
В Кыргызстане выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:25
Трамп выиграл на праймериз в штате Индиана США 08:13
AP выяснило, что Китай затягивал с предоставлением сведений о коронавирусе в ВОЗ Другие страны 08:04
В Казахстане за сутки выявлено 225 заболевших коронавирусом Казахстан 07:57
Внутри нейтронных звезд нашли аномальную материю В мире 07:48
В результате стрельбы в Нью-Йорке убит один человек США 07:31
В Турции ликвидирован особо опасный террорист Турция 07:19
В Турции произошло землетрясение Турция 07:12
Пентагон направил 1,6 тысяч военных в район Вашингтона из-за протестов США 06:51
В Сингапуре считают, что вакцины от коронавируса не обеспечат долгосрочный иммунитет Другие страны 06:45
Три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии (Обновлено) США 06:29
Власти индийского Мумбаи эвакуировали более 10 тыс. человек из-за циклона "Нисарга" Другие страны 06:29
Мэр Нью-Йорка призвал жителей города разойтись по домам после начала комендантского часа США 06:18
Трамп заявил, что республиканцы ищут для проведения съезда новый штат вместо Северной Каролины США 06:04
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Пуэрто-Рико Другие страны 05:55
В России при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Россия 05:49
Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно США 05:43
Тысячи атомных бомб: Ученые опасаются мощного извержения вулкана в США США 05:32
Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными выводами о смерти Флойда США 05:01
Ученые нашли способ вернуть цвет поседевшим волосам В мире 04:53
Цена нефти Brent превысила $40 долларов Энергетика 04:50
Эквадор с 3 июня возобновит прием коммерческих авиарейсов из США Другие страны 04:35
Республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов США 04:15
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены США 03:57
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 30 тыс. Другие страны 03:45
Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит США 03:28
Председатель совета директоров Twitter оставил пост В мире 03:12
WP: глава Минюста США приказал расширить периметр безопасности у Белого дома США 02:59
МИД Франции: решение об участии РФ в G7 должно рассматриваться всеми странами объединения Европа 02:50
Испания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду Европа 02:31
WSJ: глава Facebook считает записи Трампа оскорбительными, но воздержится от мер США 02:13
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 92 тыс. человек Другие страны 01:57
Президент Казахстан сообщил, что строительство военной базы США не обсуждается Казахстан 01:36
В бунтующей Миннесоте проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет США 01:17
ВВС Британии заявляют о перехвате российского самолета над Балтийским морем Европа 01:06
Трамп обвинил Байдена в политической слабости США 00:53
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом Россия 00:37
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки (Обновлено) Европа 00:32
В Черногории сообщили об окончании эпидемии COVID-19 Другие страны 00:18
ВОЗ: Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки выросло на 113 тыс. В мире 00:00
Президент Польши подписал новый закон о выборах главы государства по смешанной системе Европа 2 июня 23:53
В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности Израиль 2 июня 23:37
Белый дом: разговор Трампа и Путина был нужен для обсуждения G7 и поставок аппаратов ИВЛ США 2 июня 23:27
США ввели санкции против четырех компаний, поставлявших нефть Венесуэле США 2 июня 23:08
УЕФА присоединился к акции против расизма Спорт 2 июня 23:05
Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от COVID-19 Турция 2 июня 22:59
В каких местах нужно носить маску? - СПИСОК Общество 2 июня 22:52
Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию США 2 июня 22:38
Хакеры разместили в Twitter личные данные президента Бразилии Другие страны 2 июня 22:19
В Азербайджане внедрят систему коллективного кредитования Финансы 2 июня 22:03
Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза Армения 2 июня 21:56
Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей Общество 2 июня 21:54
В Испании второй день подряд не фиксируют случаев смертей от коронавируса Европа 2 июня 21:41
В одной из мечетей Кабула произошел взрыв Другие страны 2 июня 21:29
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 2 июня 21:25
Полицейские арестовали в столице США за ночь больше 300 демонстрантов США 2 июня 21:23
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 2 июня 21:21
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 130 тысячам Турция 2 июня 21:14
В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса с начала марта Европа 2 июня 21:06
Президент Ильхам Алиев утвердил штрафы за неношение медицинских масок Политика 2 июня 20:37
В Азербайджане ускорены реформы в сфере перинатальной помощи Общество 2 июня 20:23
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов Общество 2 июня 20:04
Минобразования Азербайджана о летних отпусках школьных учителей Общество 2 июня 19:53
В Баку отменяются маршруты экспресс-автобусов (ФОТО) Транспорт 2 июня 19:49
Художники из разных стран вспоминают Тогрула Нариманбекова (ВИДЕО) Культура 2 июня 19:36
Минобразования Азербайджана: Правила выдачи аттестатов с отличием и медалей остаются без изменений Общество 2 июня 19:26
В Азербайджане названа дата возврата учебников в школы Общество 2 июня 19:12
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июня 19:10
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы опора для народа, а народ всегда с Вами Политика 2 июня 19:04
В Азербайджане предлагается проводить педсоветы в режиме онлайн Общество 2 июня 18:59
Предприятие Азербайджана определилось со сроками экспорта мучной продукции Бизнес 2 июня 18:59
Туркменистан и Энергетическая Хартия обеспечат стабильность транзита энергоносителей Энергетика 2 июня 18:57
Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию в связи с детьми на 2020-2030 годы Политика 2 июня 18:51
Азербайджанский кирпичный завод о планах производства в текущем году Бизнес 2 июня 18:47
Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми отметками ученики должны будут обратиться для повторного оценивания знаний Общество 2 июня 18:45
Все новости