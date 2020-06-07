Вырос экспорт электроэнергии из Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году (с 21 марта 2019 по 20 марта 2020) экспорт электроэнергии Ирана вырос по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2018 по 20 марта 2019) на 27,6 процента.

Как сообщает Trend, информация об этом размещена на информационном портале Компании по производству и поставкам электрического оборудования (Electrical Power Equipment Manufacturing and Provision Company (SATKAB)).

Согласно информации, в прошлом году Иран экспортировал соседним странам 8,31 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Из них 82,8 процента приходятся на долю Ирака, 9,7 процента - Афганистана, 6,4 процента - Пакистана, а остальная часть - на долю других стран.

Также подчеркивается, что в прошлом году в Ирак экспортировано 6,65 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что больше чем в позапрошлом году на 34,6 процента. В отношении Афганистана этот показатель был равен 775 миллионам киловатт-часов, Пакистана - 516 киловатт-часов.

За отчетный период Иран экспортировал электроэнергию также в Нахчыванскую АР Азербайджана. Объем экспорта составил 33 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)