Мощность производства электроэнергии в Иране достигла тысячи ватт на человеко-час

Мощность производства электроэнергии на душу населения в Иране в прошлом году достигла 83 350 МВт, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

В прошлом году 2850 МВт новых электростанций, включая тепловые электростанции, распределенное и возобновляемое производство, были введены в эксплуатацию, а мощность электростанций в стране достигла 83 350 МВт. Таким образом, установленная мощность страны на душу населения достигла тысячи ватт на человека, что является ощутимым фактором роста, развития и социального обеспечения.