Министерство энергетики Ирана и ЮНИСЕФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках шестого плана экономического развития Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе иранского Минэнерго, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Ирана и ЮНИСЕФ подписали советник министра энергетики Мохаммад Али Фарахнакиан и глава представительства ЮНИСЕФ в Иране Мендип О'брайен.

Кроме того, стороны обсудили вопросы отправки оборудования, связанного с уменьшением последствий прошлогодних наводнений в стране, финансирование проекта реконструкции и укрепления системы водоснабжения и канализации в сельских районах провинций Голестан и Ахваз.

Обсуждались проведение учебных курсов для иранских женщин и детей с целью оптимизации потребления воды и электроэнергии.