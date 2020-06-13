Иран попросил французскую BEA о расшифровке черных ящиков украинского лайнера

Иран запросил у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) помощь в расшифровке черных ящиков сбитого в январе украинского Boeing. Об этом в пятницу агентству Reuters сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархад Парвареш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) попросило BEA принять самописцы украинского лайнера и расшифровать их "в присутствии представителей других вовлеченных [в расследование авиакатастрофы] стран и ICAO, если у BEA есть такая возможность".

При этом, как передает Reuters, в BEA заявили, что не получали формального запроса из Тегерана и продолжают обсуждать возможность своего участия в расшифровке черных ящиков с Ираном, Канадой и Украиной.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран уведомил ICAO о своей готовности передать черные ящики украинского Boeing для расшифровки в Париж с согласия других стран, участвующих в расследовании авиакатастрофы - Украины, Канады и США.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.