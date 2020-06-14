Впервые в Иране представили капсульный отель
В Иране в присутствии министра культурного наследия, туризма и ремесел Али-Асгара Мунесана был представлен прототип капсульных отелей, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.
Эта модель отелей-капсул была импортирована в страну Общенациональной Ассоциацией Автомототуризма и должна использоваться под надзором этого центра в различных провинциях страны в качестве новой формы центров размещения.
Капсульный отель — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.
Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда.
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