Глава центробанка Ирана прокомментировал блокировку средств страны Южной Кореей

Глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что страна с использованием правовых и международных механизмов страна получит заблокированные двумя южнокорейскими банками денежные средства страны за поставки иранской нефти, передает Trend со ссылкой на İRNA.

«Эти финансовые ресурсы, которые задержаны в корейских банках, принадлежат народу Ирана и Центральному банку», - заявил он.

А. Хеммати выразил надежду, что правительство Южной Кореи выполнит свои обязательства в этом отношении, а не заблокирует доступ к этим ресурсам под предлогом санкций.

Ранее стало известно, что Южная Корея депонировала 6 млрд долларов в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США. Теперь власти Южной Кореи заявляют, что предпримет шаги по переводу своих платежей за поставки иранской нефти только в полном сотрудничестве США.

Напомним, что Южная Корея была одним из восьми крупных иранских импортеров нефти, которым в течение нескольких месяцев предоставлялись исключения от действия антииранских санкций, чтобы иметь возможность постепенно сокращая свои закупки иранского сырья, найти альтернативных поставщиков.