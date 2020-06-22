В Иране запустили производство инсулина

Линия по производству инсулина представлена в режиме видеоконференции в присутствии вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорены Саттари и министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Саида Намаки, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Из-за усиления санкций, импорт некоторых фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, таких как инсулин, столкнулся с проблемой, что побудило иранскую компанию производить этот препарат.

Производство иранского инсулина является результатом более чем трехлетних исследований и разработок в отделе исследований и разработок иранской компании, и местное производство инсулина может предотвратить отток капитала.