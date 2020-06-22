Объем производства пропилена в Иране достигнет 3 млн. тонн в год

Заместитель министра нефти Ирана по нефтехимическим вопросам заявил, что объем производства пропилена в стране достигнет 3 млн. тонн в год, как только в стране будут реализованы новые проекты, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

По сообщению Национальной нефтехимической компании, Бехзад Мохаммади отметил политику увеличения мощности по производству пропилена до 3 миллионов тонн в год и сказал: «Текущее производство пропилена составляет около 980 000 тонн в год».

«Статистические исследования показывают, что сейчас мы сталкиваемся с нехваткой пропилена в стране, которая составляет около 200 000 тонн, а к 2025 году дефицит увеличится до 700 000 тонн», - добавил он, сообщает Mehr News.

Чиновник сказал, что с производством пропилена, перерабатывающие отрасли могут быть расширены с большей привлекательностью.

«Были разработаны планы по расширению производственных мощностей по производству пропилена в стране к 2025 году путем потребления избыточного производства метанола с использованием метода преобразования метанола в пропилен», - добавил он.

Мохаммади сказал, что при легком доступе к пропилену можно было бы облегчить строительство нефтехимических проектов в центральных регионах страны. «Эти проекты могут включать производственные цепочки для последующих проектов», - сказал чиновник.

Генеральный директор Национальной нефтехимической компании заявил, что двигательные проекты реализуются по четырем направлениям: метанол, пропилен, этилен и бензол.