Иран укрепляет позиции в энергетическом секторе путем реализации трех нефтяных проектов

Сегодня три важных нефтяных проекта, включая строительство нефтепровода Gureh-Jask, нефтехимического завода Миандобаб и производственной линии Normal Hegzan, будут введены в эксплуатацию по указу президента, что, помимо удовлетворения внутренних потребностей страны, могло бы укрепить международное энергетическое присутствие Ирана, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Нефтепровод Gureh-Jask является одним из самых стратегических проектов в стране. Важность этого плана настолько велика, что Верховный лидер революции неоднократно подчеркивал его реализацию как можно скорее и доступ Ирана к Оманскому морю для экспорта нефти.

Касаясь нефтепровода, президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет обходить Ормузский пролив для экспорта нефти.

Теперь по распоряжению президента и в режиме видеоконференции начнется официальная операция по строительству нефтепровода Gureh-Jask а и терминала по экспорту нефти на Макранском побережье.

В этом национальном и стратегическом плане все подрядчики, производители и строители являются иранцами, и более 95% необходимых услуг и товаров предоставляются изнутри страны.