Добыча газа в Иране превысила 1 млрд. куб. м в сутки

При увеличении добычи газа в первом квартале текущего иранского 1399 года (21 марта – 20 июня) на 2,2%, в Иране мощность добычи природного газа превысила 1 млрд. куб. м в сутки. Об этом заявил директор по координации и надзору за производством Национальной газовой компании Ирана Масуд Зарудиан, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Газоперерабатывающая мощность в газоперерабатывающих заводах Ирана увеличилась до 1 млрд. 30 млн. куб. м в день", отметил он, говоря о последней ситуации добычи газа в год "Скачка производства".

По его словам, различные продукты, как этан, пропан, бутан, газовые конденсаты и серы производятся в иранских газоперерабатывающих заводах. Стандарт по добыче газа в Иране считается одним из самых строгих в мире.

Зарудиан также отметил, что количество газоперерабатывающих заводов страны должно увеличится от 18 до 19 в следующем году.