Казем Джалали: Объем торговли Ирана с Евразийским союзом составил 2,5 млрд долларов

По словам посла Ирана в России Казема Джалали, после семи месяцев осуществления ирано-евразийского торгового соглашения объем внешней торговли Ирана с профсоюзом достиг более 2,417 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Казем Джалали выступил с речью на первом заседании Совместной торговой группы Иран-Евразийского экономического сообщества, в котором приняли участие представители Организации развития торговли и таможни двух стран и российский председатель Евразийской экономической комиссии.

«Из этого объема 72% торговли с Евразией приходилось на долю импорта Ирана из стран-членов ЕС, а 28% - на долю экспорта Ирана», - сказал он.

Джалали далее указал на роль региональных коалиций и расширение экономических отношений с соседями и сказал, что следование этой политике является одной из основных политик Исламской Республики Иран.

По итогам встречи представители таможенного сотрудничества и экономической и финансовой политики Евразийского экономического союза, а также официальные лица из стран-членов ЕС обсудили вопросы реализации этого соглашения в различных областях здравоохранения, карантина и других вопросах, связанных с развитием торговли.