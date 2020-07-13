В Иране увеличили суточную производительность масок до 6,5 млн.
Заместитель министра промышленности рудников и торговли Ирана Мехди Садеги заявил, что в настоящее время установленная мощность по производству трехслойных масок и масок N95 в стране достигла более 6 млн. 500 тысяч в день, передает Trend со ссылкой на IRNA
«Эта установленная мощность включает в себя производство более 6 миллионов трехслойных масок и 500 000 масок N95 в день», - сказал он.
«По поводу масок N95 у нас даже был избыток производства, и до недавнего времени этот избыток экспортировался, но теперь его экспорт запрещен», - добавил он.
По словам Садеги, «в стране нет недостатка в алкоголе, спецодежды для медсестер и моющих средствах, и в большинстве сфер мы имеем избыточное производство».
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