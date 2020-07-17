Иран стремится к внедрению мер по упрощению процедур торговли с Россией

Мы стремимся к внедрению мер по упрощению процедур сухопутной, железнодорожной и морской торговли с Россией для расширения иранского несырьевого экспорта. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Посол Ирана в Российской Федерации провел по видеосвязи переговоры с представителями иранской торгово-промышленной палаты, таможенной службы, организации портов и судоходства, Совместной ирано-российской торговой палаты, ассоциации по производству и торговле аквакультуры, сельскохозяйственного союза и ассоциации пищевой промышленности.

"Уровень российско-иранских экономических отношений явно не соответствует масштабу наших политических связей, поэтому, чтобы иметь постоянные и динамичные отношения совместный товарооборот двух стран должен вырасти", сказал дипломат.