Иран может экспортировать 15 млн тонн стали
Экспортный потенциал по стали в Иране составляет 15 млн т в год, рассказал член ассоциации иранских производителей стали Реза Шахрестани, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"Производство стали в Иране достиг 30 млн тонн в год, страна уже может экспортировать 15 млн тонн на общую сумму $7 млрд", сказал он.
Шахрестани добавил, что на сегодняшний день Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире.
По его словам, экспорт стали из Ирана за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2020 г.) составил 8,5 млн тонн на общую сумму $3 млрд.
Ожидается, что до 2025 года, увеличив объем производства до 55 млн тонн в год Иран займет 7-е место в мире по производству стали.
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