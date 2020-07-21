Иран и Ирак стремятся увеличить двусторонний товарооборот до $20 млрд

Власти Ирана и Ирака будут обсудить планы для увеличения двустороннего товарооборота до $20 млрд. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава ТПП Ирана и Ирака Яхья Аль-Эсхак накануне визита премьер-министра Ирака в Тегеран.

Он отметил, что иракский премьер-министр Мустафы аль-Каземи во вторник прибудет в Иран. Аль-Эсхак назвал сумму долга Ирака перед Ираном 3 млрд долларов за импорт электроэнергии и энергетики.

По его словам, Иран и Ирак достигли соглашения в этом отношении, и Ирак постепенно начал оплатить свой долг.

"Поездка премьер-министра Ирака в Иран может оказать влияние на ускорении открытия торговых границ на юге страны, которые закрылись из-за распространения коронавируса", добавил он, отметив, что экономические вопросы находятся в центре внимания иракской делегации в Иране.

Аль-Эсхак также заявил, что визит Аль-Каземи в Иран сыграет главную роль в укреплении и развитии отношений двух стран.

Объем экспорта из Ирана в Ирак составил 9 млрд долларов в 2019 году, 5 млн. тонн иранской продукции стоимостью 450 млн долларов также было экспортировано в Ирак в первом квартале текущего иранского 1399 года (21 марта – 20 июня 2020 г.).