Запасы полезных ископаемых Ирана составляют 55 млрд тонн

Заместитель министра промышленности Ирана Алиреза Шахиди сказал, что объем запасов полезных ископаемых, выявленных в стране, составляет около 55 млрд тонн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Алиреза шахиди заявила, что Иран является одним из источников богатых минеральных ресурсов с 81 видом полезных ископаемых в ретинге горнодобывающих стран мира.

Он добавил, что в прошлом году операция по выявлению запасов полезных ископаемых проводилась на площади в 150 000 квадратных километров, а в этом году она продолжится на участке площадью более 300 000 квадратных километров, что считается двойным скачком по сравнению с прошлым годом.