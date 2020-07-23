В Иране заявили о возобновлении регулярного еженедельного авиасообщения с Китаем

Авиасообщение между Тегераном и Гуанчжоу возобновляется в еженедельно формате. Об этом заявил в четверг секретарь Ассоциации иранских авиалиний Магсуд Асад Самани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одним из изменений является запуск еженедельных рейсов в Китай (Тегеран - Гуанчжоу)", - цитирует его слова агентство ISNA. Самани добавил, что "полеты в Китай будут доступны не для всех". "В КНР смогут полететь только те, у кого есть вид на жительство или гражданство этой страны, а также рабочая или учебная визы", - отметил он.

Регулярное авиасообщение между Ираном и Китаем было приостановлено после начала эпидемии коронавируса в исламской республике в феврале. Тегеран не закрывал воздушные, морские и сухопутные границы с другими странами, однако ряд государств временно запретил сообщение с Ираном.

19 июля власти Турции приняли решение остановить процесс возобновления прямых рейсов с Ираном, которое планировалось на 21 июля. Решение связно с обострением эпидемии в исламской республике, связанным с началом новый волны распространения коронавируса в стране.