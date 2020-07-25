Иранские порты могу увеличить транзит грузов

БАКУ /Trend/ - С учетом географического расположения Ирана порты этой страны могут увеличить транзит грузов.

Об этом сказал замминистра дорог и градостроительства Ирана и председатель портов и мореходства Ирана Мухаммед Растад, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал организации.

По словам Растада, сегодня иранские порты способны осуществить перевалку грузов объеме более 300 миллионов тонн продукции.

Растад напомнил, что в прошлом году (21 марта 2019 - 20 марта 2020 гг.) в иранских портах было погружено и выгружено свыше 150 миллионов тонн грузов.

Председатель организации добавил, что в текущем году (начиная с 20 марта 2020 года) и по настоящее время было погружено и выгружено более 30 миллионов тонн различных грузов.

Отметим, что с начала иранского года по настоящей день (22 июля) в иранских портах было погружено и выгружено 38,9 миллионов тонн грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года погрузка-выгрузка уменьшилась на 28,3%.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)