42 плотины были введены в эксплуатацию за последние 7 лет в Иране

В Иране насчитывается 186 крупных плотин, из которых 42 были построены в стране за последние семь лет, сообщает Trend со ссылкой на ИРНА.

Иран является одной из стран с ограниченными водными ресурсами, поэтому можно использовать любые средства, которые могут помочь сохранить больше этих ресурсов и создать более стабильную ситуацию с необходимым водоснабжением.

В связи с этим строительство плотины является одной из основных мер по хранению водных ресурсов и удовлетворению потребностей в воде в различных частях страны.

Хотя процесс строительства плотины в стране имеет долгую историю, она немного отстает по сравнению с другими странами, которые максимально использовали эту возможность для обеспечения воды.

Статистика показывает, что до исламской революции в стране было 19 плотин с водохранилищем объемом 13 млрд и 404 млн. кубических метров, и в течение нескольких лет после исламской революции были введены в эксплуатацию еще 127 плотин.

Согласно статистике Иранской компании по управлению водными ресурсами, в нынешней ситуации в стране насчитывается 186 крупных плотин водохранилищ, из которых 42 плотины были построены в стране за последние семь лет.