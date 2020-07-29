Иран намерен развивать иностранное сотрудничество в области туризма

Иран приветствует любые действия или инициативы, которые способствуют развитию отношений в области туризма на национальной и международной аренах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури на видеоконференции по международному форуму.

"Благодаря активному участию в международном форуме «Молодежь и глобальный мир», который пройдет в Сеуле в 2021 году у Ирана будет возможность извлечь максимальную пользу из этого международного мероприятия", - сказал Теймури.

Первый международный форум «Молодежь и глобальный мир» прошел в 2016 году в иранском городе Тебриз, второй международный форум пройдет в 2021 году в Сеуле.

В мероприятии примут участие представители 40 азиатских стран по направлениям молодежь, экономика и туризм, молодежное кино, городская дипломатия, мир и развитие, а также борьба с терроризмом.