Одобрено 32 новых иностранных инвестиционных проекта в Иране на сумму $1,6 млрд

Прошло заседание Совета по иностранным инвестициям Ирана под председательством заместителя министра экономики и генерального директора Организации по инвестициям и экономической и технической помощи Али-Мохаммада Мусави.

Как сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, на 244-м заседании Совета по иностранным инвестициям, в котором приняли участие члены Совета, было одобрено 32 новых проекта с объемом иностранных инвестиций более чем в 1,6 млрд долларов США, а также несколько инвестиционных проектов, связанных с увеличением капитала, продлением лицензии на инвестиции и валютными переводами иностранных инвесторов.

Эти проекты не ограничиваются конкретным сектором экономики, и его разнообразие в областях энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и услуг расширилось. Кроме того, инвесторы из разных стран находятся в списке иностранных инвесторов. Также распределение проектов по стране отличается большим разнообразием. Эти проекты примут 12 провинций страны.