Аббас Мусави: увеличение объема товарооборота между Ираном и Азербайджаном является возможным

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что можно увеличить объемы торговли между Ираном и Азербайджаном, и в этом отношении должны использоваться все возможности, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«С реализацией целей этого проекта, часть проблем в области сельского хозяйства Западного Азербайджана будет решена за счет экспорта продукции в эту страну, и в регионе будет достигнуто экономическое процветание», - сказал он относительно решения проблем транспортных и транзитных маршрутов с Азербайджаном.

«Потенциал приграничных провинций на северо-западе страны, особенно Западного Азербайджана, по расширению экономических, научных и культурных обменов с Азербайджаном очень высок», - добавил он.

«Объем торговых обменов между Исламской Республикой Иран находится на более низком уровне, чем политические и культурные отношения с Азербайджаном, и мы надеемся увеличить объем этих обменов в экономической области, используя возможности соседних провинций», - пояснил он.