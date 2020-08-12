В Иране выросло производство автомобилей

Производство автомобилей в Иране выросло на 20,3 процента в течение первых четырех месяцев текущего 1399 иранского календарного года (с 20 марта по 21 июля) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

Генеральный директор департамента транспортной отрасли министерства Сохейл Мемарбаши объявил, что иранские автопроизводители произвели 323 663 автомобиля за четыре месяца этого года, в то время как за тот же период прошлого года эта цифра составила 268 966 единиц.

Чиновник также сообщил, что производство легковых автомобилей в течение первых четырех месяцев этого года увеличилось на 19,4 процента до 296 328 автомобилей с 248 184 автомобилей, произведенных за первые четыре месяца прошлого года.

Он также сказал, что в четвертом месяце этого года было произведено 106 018 автомобилей, что на 52,8 процента больше, чем в том же месяце прошлого года - 69 402 автомобилей.

Как сообщалось ранее, за первый квартал текущего года (20 марта - 20 июня) автопроизводители выпустили 203 146 автомобилей.

Из указанного числа 96 490 автомобилей были произведены компанией Iran Khodro (IKCO), 79 520 автомобилей - SAIPA Group и 27 136 автомобилей - Pars Khodro.

Три крупных иранских автопроизводителя, а именно компания Iran Khodro Company (IKCO), SAIPA Group и Pars Khodro, произвели 863 263 автомобиля за прошлый 1398 иранский календарный год (завершившийся 19 марта).

Иран следует программе поддержки отечественного производства автозапчастей, поскольку из-за санкций США,