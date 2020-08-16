Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов

За первые четыре месяца года по местному календарю (начало 21-го марта) Иран экспортировал в 56 стран хлеб, сладости, шоколад и печенье на сумму более 152 млн. 892 тыс. долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил представитель таможни Рухолла Латифи.

"Кондитерская промышленность Ирана вступили в новую фазу в 1990-х годах с прогрессом в производстве продуктов и использованием современного оборудования, что привело к экспорту продуктов этого сектора во все части мира», - отметил он.

По его словам, Норвегия, Нидерланды, Австралия, Германия, Австрия, Канада, Малайзия, Япония, Польша, Джибути, Армения, Россия, Пакистан, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Катар, Кыргызстан, Швейцария, Китай, Бахрейн, Ирак, Таджикистан, Сомали, Йемен, ОАЭ, Афганистан, Беларусь, Нигер, Оман являются основными направлениями экспорта иранских сладостей и шоколада. Первые места в списке стран импортеров занимают Ирак (24 728 тыс. долларов), Афганистан (22 174 тыс. долларов) и Пакистан (7 499 тыс. долларов).