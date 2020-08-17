Импортные сплавы в Иране производятся в целях противодействия санкциям США - вице-президент

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари сказал, что вскоре значительное количество сплава, которое ранее импортировалось в страну, войдет в процесс коммерческой разработки и локализации, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«У нас много статей по материаловедению, и мы входим в десятку лучших стран мира в этой области, поэтому у нас есть хорошие возможности для локализации и предотвращения импорта», - сказал он.

«Мы сильно зависимы от специальных и стальных сплавов, и в прошлом месяце было введено новое эмбарго на 22 металлических сплава, что является стимулом для активизации академического потенциала университетов», - рассказал он.