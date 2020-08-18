8 млн иностранных туристов посетили Иран в прошлом году

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Али Асгар Мунесан сообщил, что 8 млн иностранных туристов посетили Иран в прошлом иранском 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Говоря об увеличении числа туристов в Иране, он отметил: "2016 году 4 млн 600 тыс. иностранных туристов посетили нашу страну".

Министр, который находится с визитом в городе Шахруд на северо-востоке страны, заявил, что исторические комплексы Бастам и Хараган попали во временный список регистрации объектов культурного наследия. По его словам, у каждой страны есть одна доля для мировой регистрации объектов культурного наследия.

"Проекты "Железная дорога Север-Юг" и иранские караван-сараи также на повестке дня в следующие 2 годы", отметил иранский министр.

Мунесан подтвердил влияние распространения пандемии коронавируса на туризм Ирана, выразив надежду на увеличение потока туристов в страну после преодоления нынешней ситуации.