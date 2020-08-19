Иран запустит на орбиту 5 спутников собственного производства
До конца текущего иранского года (20 марта 2021 года) при сотрудничестве с Минобороны будет запущено на орбиту 5 спутников собственного производства, сказал в среду министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Иран в феврале 2021 года представит крупный иранский суперкомпьютер, который входит в число 500 лучших компьютеров в мире", - сказал Азари Джахроми.
"Этот суперкомпьютер очень важен для обработки информации и достижения результатов в искусственном интеллекте и является частью инфраструктуры искусственного интеллекта страны", - добавил министр.
Он также сообщил, что Иран в скором времени начнет внедрение технологий связи 5G в пять точек Тегерана.
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